L’AQUILA, DOMANI IN SCENA “CATTIVISSIMI NOI”: A TEATRO CON MAGA MAGO’ E MALEFICA

L’AQUILA – Maga Magò, Tremontino, anche la cattivissima Malefica per concludere le feste in bellezza con “Cattivissimi Noi”.

Lo spettacolo è in programma domani, sabato 7 gennaio, alle 18, al Ridotto del Teatro Comunale dell’Aquila. L’evento è organizzato dall’associazione culturale L’Aquila young con il supporto di Mamme per L’Aquila.

Cosa succede se tutti i “cattivi” delle favole decidono di ribellarsi al consueto happy end delle rispettive storie?

Stanchi di essere sempre relegati a personaggi secondari, antagonisti, o peggio ancora di risultare antipatici ai bambini, folletti dispettosi, gnomi e streghe in cerca di rivincita, decidono di organizzare una rivolta per diventare loro gli eroi e i protagonisti delle favole. Ecco allora che si radunano tutti nel regno degli inferi per eleggere il capo che guiderà la rivolta contro i “buoni”.

Si fanno avanti Tremotino, il folletto più dispettoso che ci sia; Maga Magò, la maga più potente del mondo; Malefica, la regina delle streghe, e persino il terribile Ade, re degli inferi. Ma la scelta non è così semplice e i candidati decidono di affrontarsi in una sfida all’ultima magia.

Informazioni e prevendite presso Infopoint L’Aquila (Fontana Luminosa) 0862 1910737