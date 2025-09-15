L’AQUILA: DOMANI INAUGURAZIONE DEL MURALES DEDICATO A MARIO MAGNOTTA A COLLE SAPONE

L’AQUILA – Domani, martedì 16 settembre, alle ore 11:30, sarà inaugurato all’Aquila un murales dedicato a Mario Magnotta, il noto collaboratore scolastico aquilano diventato famoso in tutta Italia a causa di scherzi telefonici ai suoi danni.

L’opera, delle dimensioni di 4,30 per 8 metri, è stata realizzata dall’artista Daniele Gottastia nella zona del polo scolastico di Colle Sapone, su un muro collocato in via Guglielmo Enrico Fritzsche, nei pressi del Liceo Scientifico.

“Con il progetto approvato dall’esecutivo – ha commentato il sindaco Pierluigi Biondi – il Comune dell’Aquila intende ricordare una figura iconica per la nostra comunità. A suo modo, e inconsapevolmente, è stato forse uno dei primi influencer ante litteram del nostro Paese, in un’epoca in cui non esistevano né la rete internet né i social media. Ha dedicato la sua vita alla scuola e ci è sembrato giusto rendergli omaggio in un luogo che quotidianamente è frequentato da centinaia di studenti”.

All’evento – che si tiene nel giorno del 38esimo anniversario dello scherzo “della lavatrice” – prenderanno parte, oltre al sindaco, Romina Magnotta, figlia di Mario, Maurizio Videtta e Antonello De Dominicis, autori del celebre scherzo telefonico e Alessio De Leonardis, regista del docufilm “Semplice cliente”.