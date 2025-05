L’AQUILA: DOMANI INAUGURAZIONE DELLA MOSTRA CON LE OPERE DI ARIANNA DI NICOLA

L’AQUILA – Sarà inaugurata martedì prossimo 13 maggio alle ore 11:00 presso il Giardino dell’Accademia di Belle Arti a L’Aquila (Via Leonardo da Vinci 6/b) l’opera La timidezza delle chiome dell’artista Arianna De Nicola (Roma, 1986) che rappresenta un primo passo per la costituzione del parco di sculture all’aperto dell’Accademia di Belle Arti dell’Aquila.

L’opera in ceramica prende in prestito il titolo da un fenomeno del mondo vegetale, per cui gli alberi di una foresta evitano di toccarsi fisicamente o di sovrapporsi l’uno con l’altro, mantenendo sempre una zona di reciproco ‘rispetto’, che previene i danni del vento e favorisce un’equa, non conflittuale spartizione di aria e di luce. La dimensione poetica del paesaggio assume nell’opera di Arianna De Nicola un valore metaforico, ed è utilizzata dall’artista per proporre un’immagine della realtà umana come ‘realtà di rapporto’. Prendendo spunto dal giardino dell’accademia, costituito da piante a loro volta formate da foglie, i singoli elementi che compongono l’opera sono stati plasmati in modo da suggerire i profili lanceolati delle foglie; sono stati cotti al forno e assemblati in sette raggruppamenti di sapore minimalista per il loro monocromatismo e per la semplicità formale.

Eliminando tutto ciò che è superfluo, resta la poetica dell’incontro che sottende l’opera, dove la ‘corda che lega’ ciascuno dei suoi insiemi pone, con forza, la delicata questione della natura del vincolo da prediligere, all’intero della pratica dell’umana convivenza, per costruire nuove realtà.