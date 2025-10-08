L’AQUILA: DOMANI INAUGURAZIONE DELLA NUOVA BIBLIOTECA DELL’INFANZIA

L’AQUILA – Sarà inaugurata domani, giovedì 9 ottobre, alle ore 11, la nuova biblioteca dell’infanzia “Il giardino delle parole”, realizzata al piano terra di via Portici San Bernardino n. 25, nel cuore del centro storico dell’Aquila.
All’iniziativa parteciperà l’assessore alla Cultura, Roberto Santangelo, insieme al personale del Servizio Beni e Attività Culturali della Regione Abruzzo, promotori del progetto.
Per l’occasione sarà presentato il libro “Il sorriso e i lunghi musi” di Sonia Ciuffetelli con illustrazioni di Licia Galizia. Letture di Martina Corsi.
