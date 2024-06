L’AQUILA: DOMANI INGRESSO GRATUITO MAMMUT E MUNDA PER LA FESTA DELLA REPUBBLICA

L’AQUILA – Nella giornata di domani, in coincidenza con la prima domenica del mese, il Mic celebra la Repubblica italiana con l’entrata gratuita nei musei e parchi archeologici statali.

All’Aquila, il Museo Nazionale d’Abruzzo sarà aperto nelle due sedi.

Al Munda, in via Tancredi da Pentima, di fronte alle 99 Cannelle orario 8.30-19.30. Ultima entrata ore 19.

La Sala francescana è stata allestita temporaneamente con 14 disegni provenienti dalla donazione di un collezionista privato, in memoria di Carmela Gaeta, in dialogo con i sette dipinti su tela di Giulio Cesare e Francesco Bedeschini delle collezioni del Munda.

Questo permetterà la manutenzione straordinaria delle opere che erano esposte nella Sala francescana in previsione della loro futura esposizione negli spazi restaurati del Castello cinquecentesco.

L’esposizione è corredata di stampe tattili 3D con descrizioni fruibili tramite QrCode e Braille e di due video realizzati in occasione della mostra, appena conclusa, ‘Giulio Cesare e Francesco Bedeschini.

Disegno e invenzione all’Aquila nel Seicento’ da Altair4 Multimedia. Sarà inoltre possibile visitare il Mammut al Castello Cinquecentesco negli orari 9.30-18.30. Ultima entrata ore 18.

In occasione del 70/o anniversario del ritrovamento del Mammut, oltre alla mostra documentaria nel Bastione Est che ripercorre le fasi della scoperta con foto e video d’epoca si è provveduto, tramite formazione del personale Afav curata dai funzionari del Museo, a fornire un servizio di accompagnamento didattico disponibile per chi volesse accostarsi, per una maggiore conoscenza, a questo protagonista eccezionale di 1.300.000 anni, reperto importantissimo della preistoria italiana.

Prenotazione obbligatoria per gruppi costituiti da più di 20 persone all’indirizzo e-mail mn-abr.urp@cultura.gov.it