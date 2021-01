L’AQUILA: DOMANI LA FESTA DI SAN SEBASTIANO, DEL PATRONO DELLA POLIZIA MUNICIPALE

L’AQUILA – Domani, mercoledì 20 gennaio, come tradizione, la Polizia Municipale dell’Aquila festeggia San Sebastiano Martire, patrono delle polizie locali d’Italia.

Per l’occasione alle ore 18:30 nella Basilica di San Bernardino è prevista la celebrazione eucaristica, officiata dall’Arcivescovo Metropolita dell’Aquila, il Cardinale Giuseppe Petrocchi, che anche quest’anno non ha voluto far mancare la sua parola di sostegno e incoraggiamento agli operatori della polizia municipale del capoluogo.

Alla celebrazione, che si svolgerà nel rispetto dei protocolli anti-Covid vigenti, prenderanno parte i i rappresentanti dell’amministrazione comunale e delle autorità civili e militari; al termine il Cardinale Petrocchi procederà alla benedizione del personale e dei mezzi del Corpo schierati nella piazza antistante la basilica.

