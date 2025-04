L’AQUILA: DOMANI LA TRADIZIONALE VIA CRUCIS LUNGO IL CENTRO STORICO PRESIEDUTA DALL’ARCIVESCOVO

L’AQUILA – Si terrà domani 11 aprile, dalle 20,30, la tradizionale Via Crucis Diocesana per le vie del centro storico cittadino “Sperare contro ogni speranza”. La Via Crucis organizzata dal Servizio Diocesano di Pastorale Giovanile dell’Aquila, sarà presieduta dall’Arcivescovo Metropolita S. E. Mons. Antonio D’Angelo.

Svolgendosi nell’Anno Santo, la Via Crucis avrà inizio nella Basilica di S. Maria di Collemaggio, Chiesa Giubilare dell’Arcidiocesi aquilana e, passando attraverso la Villa Comunale e il Corso Federico II e Vittorio Emanuele II, giungerà nella Basilica di San Bernardino da Siena dove, al termine, l’Arcivescovo terrà una meditazione sul tema della Passione. I canti saranno eseguiti dalla Sezione Giovani del Coro Diocesano “San Massimo” Si invitano tutti i fedeli a partecipare.