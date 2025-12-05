L’AQUILA: DOMANI L’ACCENSIONE DELL’ALBERO DI NATALE, ECCO IL PROGRAMMA DELLE FESTE

L’AQUILA – Verrà acceso domani, sabato 6 dicembre, alle 18, l’albero di Natale in Piazza Duomo all’Aquila.

All’evento parteciperanno il sindaco dell’Aquila, Pierluigi Biondi, e il vicesindaco Raffaele Daniele.

L’appuntamento – si legge in una nota – segna l’avvio del programma natalizio promosso dall’amministrazione e che, nella stessa piazza, prevede proiezioni luminose a tema sulle facciate degli edifici, l’apertura del mercatino natalizio, della ruota panoramica e della pista di pattinaggio sul ghiaccio. Nel corso della serata si esibirà il coro gospel “Voice of Joy”.

Nei giorni immediatamente successivi verranno accese le luminarie predisposte per il resto del territorio cittadino mentre, già da domani, sarà attivo in centro storico il servizio di filodiffusione con brani natalizi. Tra gli appuntamenti in programma figura anche l’esibizione dei ragazzi di Special Olympics L’Aquila, fissata per l’8 dicembre alle 18, di nuovo in Piazza Duomo.

A seguito dell’avviso pubblico del Comune dell’Aquila, sono 46 le domande presentate da enti e associazioni culturali, sportive e ricreative per la composizione del cartellone natalizio, che conta circa 80 eventi ed è consultabile sul sito www.quilaquila.it, oltre che sul portale istituzionale e sui canali social del Comune.

“L’accensione dell’albero in Piazza Duomo rappresenta un momento di comunità che inaugura un periodo di speranza e condivisione – dichiarano il sindaco Pierluigi Biondi e il vicesindaco Raffaele Daniele – Vogliamo che la città viva pienamente l’atmosfera del Natale, con iniziative diffuse, occasioni di socialità e un centro storico sempre più accogliente e attrattivo. Abbiamo lavorato per proporre un calendario ricco, frutto della collaborazione con numerose realtà del territorio, con l’obiettivo di valorizzare la città, sostenere le attività commerciali e culturali e creare momenti di festa per tutte le generazioni”.

Il programma completo del cartellone natalizio 2025 all’Aquila: ProgrammaNatale_2025_DEF.pdf