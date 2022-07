L’AQUILA: DOMANI L’ULTIMO SALUTO AL MANAGER AQUILANO UGO MANTINI, FUNERALI IN BASILICA COLLEMAGGIO

L’AQUILA – Si terranno domani, alle 15.30, nella Basilica di Collemaggio, i funerali del manager bancario Ugo Mantini, scomparso domenica sera all’età di 55 anni.

Il noto e stimato professionista, per anni alto dirigente della Banca di credito cooperativo di Roma, è morto improvvisamente a causa di un’ infezione fulminante, e le esequie sono state rinvitate proprio per consentire l’esame autoptico, di cui al momento non si conoscono ancora gli esiti.

Mantini si sarebbe sentito male nella giornata di domenica a San Benedetto del Tronto, dove era in vacanza con la famiglia, e sarebbe morto poche ore dopo il ricovero all’ospedale del centro marchigiano al confine con l’Abruzzo. Non è chiaro se l’autopsia sia stata decisa in seguito ad un esposto alla magistratura presentato dai familiari oppure sia scattata su disposizione dei vertici del nosocomio.

La scomparsa di Mantini ha gettato nello sconforto i familiari e i tanti amici, increduli e sgomenti per una morte prematura e improvvisa.