L’AQUILA, DOMANI NOTTE BIANCA DEL COMMERCIO TRA ARTE, SHOPPING E SPETTACOLI

L’AQUILA – Si ricorda che domani, sabato 18 settembre , in occasione della “Notte bianca”, il centro cittadino sarà animato da un ricco programma di eventi musicali, artistici ed enogastronomici, che accompagneranno l’apertura straordinaria di negozi, chiese e cortili in occasione dell’appuntamento, promosso dal Comune dell’Aquila, con l’obiettivo di rivitalizzare le attività commerciali dopo lo stop forzato causato dall’emergenza Covid.

Il programma, a cura dell’art director Marcello Di Giacomo, con la partecipazione delle principali associazioni di categoria, presenta numerose e variegate iniziative, pensate per un pubblico di tutte le età. Saranno presenti spettacoli per bambini, alla Villa Comunale alle 16.30, in collaborazione con l’associazione Mamme per L’Aquila, seguirà il Gran Galà, in piazza Duomo, alle 23.30, che inizierà con una sfilata di moda. Special guest sarà Deddy, della trasmissione televisiva Amici, in concerto.

A seguire, Anna Pepe show case e dj set Young Miles. Ci sarà spazio anche per momenti di comicità con Vincenzo Olivieri, all’Emiciclo alle 21.30. Inoltre, il museo del Maxxi sarà aperto fino a mezzanotte, così come quello universitario a palazzo Camponeschi, mentre al parco del Castello saranno presenti gli stand enogastronomici dello Street food.

Per il Gran Galà in piazza Duomo e per lo spettacolo del comico Vincenzo Olivieri occorre la prenotazione su piattaforma digitale, a partire dalle ore 9 di domani, sabato 18 settembre, effettuabile al seguente link: http://www.ciaotickets.com/la-notte-bianca-2021-laquila

Gli altri eventi sono ad ingresso libero, con green pass e fino ad esaurimento dei posti disponibili, e prevedono posti riservati per persone diversamente abili. Resta valido, in tutti i casi, l’obbligo di distanziamento e di utilizzo di dispositivi di protezione individuale (mascherine).

Si ricorda che il parcheggio di Collemaggio, completamente gratuito, resterà aperto tutta la notte tra sabato 18 e domenica 19 settembre, con possibilità di raggiungere il centro cittadino attraverso il tunnel di collegamento con piazza Duomo, aperto fino alle ore 2 di domenica 19 settembre, oppure tramite servizio di bus navetta gratuito, con partenza dall’area del Terminal.

“Abbiamo voluto chiudere l’estate aquilana, ricchissima di eventi di spessore, con un grande momento di festa e di spettacolo. – hanno dichiarato il sindaco Pierluigi Biondi e il vice sindaco, con delega al Commercio e alle Attività produttive Raffaele Daniele – Si tratta di un’importante iniziativa ai fini della rivitalizzazione del centro storico e per restituire respiro a categorie produttive duramente provate dalla crisi dovuta alla pandemia. Ringraziamo tutta l’Amministrazione comunale, tutti gli assessorati, gli uffici e quanti hanno fattivamente collaborato per la realizzazione di un evento così complesso e articolato”.