L’AQUILA: DOMANI PRESENTAZIONE DEI GIOCHI NAZIONALI INVERNALI SPECIAL OLIMPICS 2026 A OVINDOLI.

L’AQUILA. – Si terrà domani, martedì 11 novembre, alle ore 11.00, in Consiglio regionale dell’Abruzzo, Sala Ipogea, L’Aquila, la conferenza stampa di presentazione dei Giochi nazionali invernali Special Olympics Ovindoli 2026: per la prima volta un evento nazionale invernale di Special Olympics si terrà al centro sud.

Saranno presenti il Presidente della Regione Abruzzo, Marco Marsilio, l’assessore regionale al Bilancio e Sport, Mario Quaglieri, il Presidente del Consiglio regionale d’Abruzzo, Lorenzo Sospiri, il senatore Guido Quintino Liris, il sindaco dell’Aquila Pierluigi Biondi, il Sindaco di Ovindoli e Presidente del Comitato Regionale FISI Abruzzo, Angelo Ciminelli e il Presidente del CONI Abruzzo, Antonello Passacantando.

Interverranno anche il direttore generale USR Abruzzo, Massimiliano Nardocci e l’atleta FISI nello Sci Alpino Marta Rossetti.

Per Special Olympics Italia ci saranno, Alessandro Palazzotti, Fondatore e Vicepresidente e Paride Vitale, Presidente del team Abruzzo. In rappresentanza degli Atleti Special Olympics interverranno Demetra Emanuele e Marco Parisse.

Un evento che va oltre lo Sport e mira a coinvolgere tutte le Istituzioni, la scuola, le famiglie. Dal 2 al 6 marzo 2006 Ovindoli (L’Aquila) accoglierà più di 500 atleti con e senza disabilità intellettive, che gareggeranno nello sci alpino, sci nordico, corsa con le racchette da neve e snowboard.