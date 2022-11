L’AQUILA: DOMANI PRIMA GIORNATA VACCINALE PROMOSSA DA MEDICI DI BASE

L’AQUILA – Prima giornata vaccinale domani all’Aquila promossa dai medici di medicina generale del nucleo di cure primarie “San Salvatore” con il patrocinio della Federazione italiana di medici di medicina generale (Fimmg): dalle 9 alle 13 nella sede del nucleo nel centro commerciale “Agorà”, strada statale 80, numero 60 p, si effettueranno gratuitamente vaccini antipneumococcici (per over 65), Vaccini antinfluenzali (per over 60 e fragili) e vaccini covid-19 per tutta la popolazione vaccinabile.

“E’ una giornata organizzata per aumentare la copertura vaccinale sulla popolazione – spiega Mauro Belmonte, medico di medicina generale della Asl provinciale dell’Aquila -, e per prepararci al meglio alla stagione invernale ormai alle porte. Noi medici di medicina generale siamo il fulcro della Medicina na territoriale ed abbiamo il dovere morale di fare il più possibile per mettere in sicurezza la popolazione fragile”.