L’AQUILA: DOMANI RACCOLTA AIMENTARE PER LE FAMIGLIE BISOGNOSE AL CARREFOUR DI VIA PANELLA

L’AQUILA – E’ prevista per domani al supermercato Carrefour di via Panella all’Aquila la raccolta alimentare organizzata dall’Associazione “Dona un pasto per la dignità O.d.v”, la sesta raccolta per l’anno 2022, questa volta destinata alle famiglie bisognose che si rivolgono alle monache Benedettine Celestine del Monastero San Basilio dell’Aquila e alle associazioni che aderiscono a questa iniziativa.

«Natale è un momento importante per tutti – dicono gli organizzatori- molte persone non hanno affetti, altre non riescono a procurarsi neanche un pasto. Confidiamo nella generosità di chi è più fortunato e con un semplice gesto, fare una piccola spesa può rendere un Natale sereno a chi ne ha più bisogno».

Saranno coinvolte per questa raccolta, oltre all’Associazione “Dona un pasto per la dignità Odv, anche: MissiOn Amici di San Basilio, l’Associazione Fraterna Tau, la Caritas parrocchiale della Parrocchia Santa Maria Ausiliatrice e gli animatori dell’Opera Salesiana San Giovanni Bosco.

Gli alimenti maggiormente richiesti sono: tonno, carne in scatola, legumi, olio di semi, riso bianco, fette biscottate, latte a lunga conservazione, zucchero, farina, passata di pomodoro e pasta. Donare sapendo di ricevere in cambio la pace nel cuore, un atto semplice ma che arricchisce chi lo riceve senza impoverire chi dona e che contribuisce a sostenere i più bisognosi, permettendo anche alle famiglie in difficoltà di trascorrere serenamente le prossime festività. “Non è tanto quello che diamo, ma quanto amore mettiamo nel dare” (Madre Teresa di Calcutta).