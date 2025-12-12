L’AQUILA: DOMANI RIAPRE AL TRAFFICO VIALE DON BOSCO DOPO LA FINE DEI LAVORI PER I SOTTOSERVIZI

L’AQUILA–Domani, sabato 13 dicembre, riapre al traffico viale Don Bosco, all’Aquila, nel tratto compreso tra viale Giovanni XXIII e via San Nicola D’Anza, chiuso dal 29 settembre scorso per consentire i lavori del I lotto del secondo stralcio di realizzazione dei sottoservizi. Lo rende noto la Gran Sasso Acqua spa, stazione appaltante dell’opera.

La riapertura arriva nel rispetto del cronoprogramma – anzi con un anticipo di pochi giorni grazie all’impegno della ditta appaltatrice Ingg. Armido e Pierluigi Frezza spa – che ha realizzato i lavori, per il proficuo spirito di collaborazione che ha permesso anche di contenere i fisiologici disagi che un cantiere implica – e dopo la realizzazione del nuovo manto di asfalto che avverrà venerdì 12 dicembre.

Il rispetto dei termini temporali è stato garantito grazie al lavoro svolto dai tecnici della Gran Sasso Acqua coinvolti nel procedimento e dalla Struttura di Supporto, partecipata da tecnici del comune dell’Aquila e degli altri enti gestori dei sottoservizi.

I lavori hanno riguardato un tratto di strada particolarmente delicato per la viabilità, ma che rappresenta solo una piccola parte dell’intero lotto dei sottoservizi. La riapertura della strada permetterà di ripristinare la regolare viabilità abbandonando le soluzioni alternative che sono state offerte negli ultimi due mesi.