L’AQUILA: DOMANI RIAPRE IN SICUREZZA PALESTRA STUDIO FITNESS

L’AQUILA – L’associazione sportiva Studio Fitness L’Aquila comunica l’apertura dell’area esterna a partire da martedì 9 marzo 2021.

Nella nuova area attrezzata, sita in via Saragat nella zona Est della Città, sarà possibile utilizzare le attrezzature per gli esercizi con i sovraccarichi (squat, panca, bilancieri, manubri) seguendo uno scrupoloso protocollo nel rispetto delle norme anticovid e in completa sicurezza.

Gli istruttori Andrea Giannitto, Carlo Mossini, Eva Damiani, Michela Ciuffetelli e Gianpaolo Vittorini seguiranno le persone negli allenamenti e vigileranno sul rispetto del distanziamento e delle misure di sicurezza.

Le norme in vigore impongono la chiusura delle palestre, tuttavia, in zona gialla e arancione, è consentita l’attività sportiva o motoria svolta all’aperto in aree attrezzate e parchi pubblici, così come chiarito dalle faq del Dipartimento per lo sport.

“La data di apertura del 9 marzo è simbolica, sia per la ricorrenza di un anno dal primo lockdown, sia perché nello stesso giorno a Roma si svolgerà una manifestazione di tutto il settore fitness per chiedere un’equiparazione di trattamento con le altre attività produttive.

Perché lo sport e l’attività motoria di base producono benessere”, si legge nella nota.

