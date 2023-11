L’AQUILA – Domani scuole chiuse all’Aquila.

A comunicarlo è il sindaco Pierluigi Biondi, una scelta che fa seguito alle due scosse di terremoto di magnitudo 3.6 e 3.7 registrate nel pomeriggio.

“È una decisione presa, a mero titolo precauzionale, per verificare che le lezioni possano riprendere con regolarità”, fa sapere il primo cittadino.

La decisione del Comune dell’Aquila fa seguito a una riunione in prefettura.

“All’esito dell’incontro, convocato questa sera d’urgenza in prefettura a seguito delle due scosse di terremoto che hanno interessato il territorio aquilano, è stata decisa la sospensione delle attività didattiche delle scuole di ogni ordine e grado e dei servizi educativi per l’infanzia per la giornata di domani, giovedì 23 novembre”.

“D’intesa con l’assessore comunale alla Protezione civile, Fabrizio Taranta, che ha partecipato alla riunione, a cui hanno preso parte anche le forze dell’ordine, i vigili del fuoco e la protezione civile regionale è stato stabilito unanimemente di prendere tale misura al fine di consentire una verifica dei plessi, a mero titolo precauzionale, per garantire la regolare ripresa delle lezioni”, aggiunge il sindaco.

“Al momento, come confermato da tutti i presenti, non ci sono danni a persone o cose, ma solo tanta comprensibile preoccupazione da parte degli aquilani. Nelle prossime ore – conclude Biondi – daremo conto degli esiti delle verifiche”.