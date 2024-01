L’AQUILA: DOMANI SIT-IN DEI LAVORATORI TECNOCALL DAVANTI LA PREFETTURA

L’AQUILA – Prosegue la lotta dei lavoratori Tecnocall di L’Aquila, che domani organizzano un sit in presso la Prefettura dalle ore 10 alle 12.30.

Con la chiusura del mercato tutelato dell’energia prevista per il 2024 non è stato infatti previsto il ricollocamento dei lavoratori dei servizi di assistenza correlati, ed è stato anche abrogato nel Decreto legge Energia l’articolo 36ter che prevedeva una clausola sociale volta a preservare i posti di lavoro. In questi giorni sono avviate delle trattative presso il Ministero.