L’AQUILA: DOMANI SIT-IN PER LA LIBERAZIONE DI KHALED STUDENTE ITALO PALESTINESE DETENUTO IN ISRAELE

L’AQUILA – Khaled El Qaisi, cittadino italo-palestinese, studente all’università La Sapienza, è detenuto da ormai un mese in Israele, fermato al rientro da una vacanza con la famiglia, detenuto senza alcuna imputazione formale, senza che siano garantite le minime garanzie legali.

Per queste ragioni e per rompere il silenzio che avvolge la sua vicenda, domani in tutta Italia si svolgeranno Sit-in sotto le sedi di tutte le più importanti reti televisive o in luoghi significativi.

All’Aquila il sit-in è previsto domani, sabato 30 settembre, alle ore 11:00, davanti la prefettura, in Corso Federico II.