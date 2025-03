L’AQUILA: DOMANI STOP EROGAZIONE IDRICA DALLE 9 ALLE 14 IN MOLTI QUARTIERI PER LAVORI IN CORSO

L’AQUILA – L’ufficio tecnico della Gran Sasso Acqua S.p.A. informa che, in relazione a lavori sulla linea di distribuzione idrica urgenti e non programmati, si renderà necessario operare un’interruzione dell’erogazione nella giornata di martedì 11 marzo 2025, dalle 09:00 alle 14:00, nelle seguenti località aquilane: Pile, zona Tribunale, Contrada Cavalli, zona Stazione, Nucleo Artigianale di Pile, Progetto CASE di S. Antonio, Zona S. Francesco Alta, zona alta abitato di Pettino, Via Salaria Antica Est, Via Piccolomini.

