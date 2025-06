L’AQUILA: DOMANI TERMINA LA FORMAZIONE DEI VOLONTARI CLOWN IN CORSIA CON UNO SPETTACOLO

L’AQUILA – Venerdì 6 Giugno alle ore 21.00 si chiude la prima parte della formazione dei volontari clown in corsia dell’Associazione Brucaliffo APS ETS con uno spettacolo a cura dei nuovi fantastici clown dell’associazione Brucaliffo. Il corso rientra nel progetto “CLOWN 4 YOU” sostenuto dalla Fondazione Carispaq che da moltissimi anni al nostro fianco promuove l’azione dei volontari clown in corsia nell’Ospedale San Salvatore dell’Aquila.

Appuntamento a SpazioRimediato (via Fontesecco) poichè i locali dell’accettazione dell’ospedale sono in ristrutturazione ma a partire dal 9 giugno i nuovi volontari saranno nei reparti per il tirocinio insieme ai loro compagni clown tutor!

“Cogliamo l’occasione”, si legge in una nota, “per ringraziare il personale dell’ Ospedale San Salvatore L’Aquila che svolge un gran lavoro con tutti i bambini e le bambine e che ci accoglie da sempre con grande entusiasmo”.

