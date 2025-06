L’AQUILA: DOMANI TORNA “I VENERDI’ IN CENTRO”, INIZIATIVA DEDICATA ALLE FAMIGLIE

L’AQUILA – Venerdì 6 giugno primo appuntamento con l’edizione 2025 della manifestazione “I Venerdì in centro”, iniziativa promossa dal Comune dell’Aquila, dedicata al divertimento delle famiglie e dei bambini, che avrà luogo ogni venerdì del mese di giugno nelle principali piazze e vie del centro storico aquilano.

Di seguito gli eventi in programma: Dalle ore 17.00 alle ore 20.00 Giochi di una volta (Ludobus) – Piazza Duomo Laboratorio con materiali di riciclo e letture per bambini (Piripù) – Piazza Duomo Laboratorio lego “Build the change” (Punto Luce L’Aquila Appstart Onlus) – Piazza Duomo L’Aquila e lo zoo di pietra, visita guidata – Partenza da Piazza Duomo, h 18 (Le visite di Carla) Prenotazioni al 349.7820922 o c/o Gazebo in Piazza Duomo Spettacolo bolle di sapone (Mago Dario) – Quattro Cantoni Mascotte itineranti Dalle ore 21.00 alle ore 23.00 Flavia Massimo, violoncellista – Via Verdi Impronte d’autore trio – Piazza Chiarino Aut Aut – Piazza IX Martiri.