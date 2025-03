L’AQUILA: DOMANI UN CONVEGNO SULLA TUTELE E GESTIONE DELLE RISORSE IDRICHE ORGANIZZATO DAL ROTARY

L’AQUILA – Importante convegno domani giovedì 27 marzo alle ore 9 presso la sede di Economia dell’università dell’ Aquila in via Mezzanotte, 2. Si parlerà della “Tutela e gestione delle risorse idriche”. L’evento, organizzato su proposta del Rotary club L’Aquila in collaborazione con l’università e l’altro club Rotary, sarà coordinato dal prof. Fabrizio Marinelli, avvocato, docente del nostro ateneo e presidente della commissione cultura del Rotary club L’Aquila. Il convegno intende approfondire, in un momento storico particolarmente complesso, le complicate tematiche che ruotano attorno al tema della tutela e della gestione delle risorse idriche.

L’iniziativa rientra nell’ambito dei lavori del “Centro studi sulle proprietà collettive e la cultura del giurista Guido Cervati” del DIIE, nonchè tra leu attività di dottorato del curriculum giuridico del DIIIE. Per la partecipazione al convegno, l’ordine degli avvocati dell’Aquila assegnerà 3 crediti formativi.

Questo, nel dettaglio il programma dei lavori: Ore 9 registrazione partecipanti. Saluti istituzionali: Edoardo Alesse, rettore Univaq, Vincenzo Stornelli, direttore DIII Univaq, Nicoletta Proietti, presidente Rotary club L’Aquila, Carla Lettere, presidente Rotary club Gran Sasso, Maurizio Capri, presidente ordine avvocati. dell’Aquila.

Prima sessione: “Tutela costituzionale ruolo delle regioni e tutela”

. Introduce e coordina Fabrizio Politi. Ne discutono Alessia Fonzi, Cristina Equizi, Walter Giulietti, Federico Caporale. Ore 11:30 seconda sessione: “Forme privatistiche di responsabilità e di tutela”. Introduce e coordina Fabrizio Marinelli. Ne discutono Francesca Caroccia, Maria Cristina Cervale, Giovanni Berti de Marinis.