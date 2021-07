L’AQUILA, DOMATO INCENDIO AREA MAP DI ROIO: BIONDI RINGRAZIA I VIGILI DEL FUOCO

L’AQUILA – “Rivolgo un sentito ringraziamento ai Vigili del fuoco per il tempestivo intervento che ha consentito di circoscrivere e domare un incendio che ha interessato l’area a ridosso dei Map di Roio”.

Così il sindaco dell’Aquila, Pierluigi Biondi, che spiega: “Le cause del rogo, che avrebbe potuto avere conseguenze ben più gravi, saranno approfondite e analizzate dagli esperti ma l’appello che rivolgo a tutti, soprattutto in questi giorni di caldo intenso, è di mantenere la massima attenzione e osservare ogni cautela necessaria per tutelare e salvaguardare l’immenso patrimonio naturale e boschivo del nostro territorio”.