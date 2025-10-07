L’AQUILA: DOMENICA 12 OTTOBRE MESSA ANIME SANTE IN DIRETTA SU RAIUNO

L’AQUILA – La messa della Chiesa di Santa Maria del Suffragio, detta anche delle Anime Sante, dell’Aquila in diretta su Rai Uno.

Domenica prossima, 12 ottobre, le celebrazioni della mattinata subiranno modifiche di orario proprio per consentire la trasmissione alle 11, della Santa Messa della XXVIII domenica del Tempo Ordinario.

Pertanto, eccezionalmente e solo per questa domenica 12 ottobre – viene comunicato in una nota -, le celebrazioni della mattina al Suffragio saranno alle ore 11 e alle ore 12,30, mentre resterà invariato alle ore 18 l’orario della messa serale.

“Si avverte che per esigenze della diretta televisiva, chi vorrà partecipare alla Santa Messa delle ore 11, che sarà presieduta dal Rettore della Chiesa di Santa Maria del Suffragio don Daniele Pinton e animata dalla Corale Lorenzo Perosi, dovrà trovarsi in chiesa entro le ore 10,30″, conclude la nota.