L’AQUILA: DOMENICA 15 DICEMBRE ALLESTIMENTO NATALIZIO NELL’ORTO BOTANICO SANTA MARIA DI COLLEMAGGIO

L’AQUILA – Domani, domenica 15 dicembre, dalle 10 alle 16, 180 amici L’Aquila, associazione di cittadini per la tutela della salute mentale, allestisce un villaggio natalizio: artisti e artigiani esporranno i loro lavori. Sarà possibile visitare l’Orto botanico di Collemaggio e fare passeggiate guidate attraverso i percorsi ripristinati, ci saranno laboratori per bambini e la possibilità di realizzare insieme gli addobbi che impreziosiranno il villaggio per tutto il periodo festivo.

Sarà ancora una volta l’occasione per conoscere questo bene comune che, a primavera 2025, verrà restituito all’Aquila e passare una giornata diversa, immersi in un’atmosfera magica.