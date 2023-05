L’AQUILA: DOMENICA 28 MAGGIO LA “STRACITTADINA”, ANCHE VERSIONE “KIDS” E SCREENING CARDIOLOGICI

L’AQUILA – Torna all’Aquila la “Stracittadina” che alla sua nona edizione include il 2° Trofeo “Gaetano Rosa”, gara podistica organizzata dall’Asd Atletica Abruzzo L’Aquila, una prova inserita nel circuito Corrimaster.

La partenza, domenica 28 maggio, è da Collemaggio e l’arrivo alla villa comunale, in un percorso di circa 10 chilometri.

La giornata di sport, prevenzione e solidarietà è stata presentata a Palazzo Fibbioni alla presenza dell’assessore comunale allo Sport, Vito Colonna, del presidente del comitato esecutivo di L’Aquila Rinasce con lo Sport Francesco Bizzarri, del presidente di Atletica Abruzzo L’Aquila Valter Paro, del colonnello della Guardia di finanza Enzo Mazzocchi e della testimonial Margherita Magnani, ex campionessa italiana di mezzo fondo, anche lei con la divisa delle fiamme gialle, del presidente dell’ordine degli ingegneri Pierluigi De Amicis, di Maurizio Moro dell’associazione “Luca Moro” e del cardiologo Claudio Corridoni, presidente della Commissione Salute del Rotary Club Gran Sasso.

“Quello della Stracittadina – ha detto Paro – è un appuntamento che si sta consolidando in città, anche perché siamo riusciti a mettere in campo più realtà che sono parte integrante della giornata e della città”.

Il percorso di gara, come ha ricordato il presidente, raggiunge via XX Settembre. Da lì, comincia il circuito da ripetere due volte. Discesa fino a via Fontesecco e poi tratto in salita attraverso via Sallustio, via Camponeschi e via Bafile fino ai Quattro Cantoni. Si procede dunque per Corso Vittorio Emanuele, alla volta del parco del Castello, con deviazione su via Verdi e piazza del Teatro a causa dei lavori di ripavimentazione. Poi via Zara verso Santa Maria di Farfa per arrivare davanti alla chiesa di San Bernardino e, quindi, piazza Duomo.

Un centinaio i cadetti che prenderanno parte alla gara, partecipando alla 5 chilometri non competitiva che, quest’anno coinvolge varie realtà associative. Tra queste anche il Centro sociale Torrione-San Francesco “Italo Iuliano”. Molti gli ingegneri iscritti alla prova. A loro è dedicato il 2/o trofeo Città dell’Aquila che è stato presentato da De Amicis. Altre associazioni sul territorio hanno offerto il supporto logistico a partire dall’associazione “Carabinieri in congedo”.

Ci sarà anche una Stracittadina Kids, prova dedicata ai più piccoli. Non è tutto, presente anche una delegazione dell’associazione “Luca Moro-Lo sport per tutti” che offre borse di studio per supportare i giovani atleti e aiutare le famiglie a far fronte alle spese legate alla pratica sportiva. La Commissione Salute del Rotary, infine, nel weekend della gara porterà avanti uno screening cardiologico nell’ambito di una tre giorni promossa nel capoluogo.