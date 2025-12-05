L’AQUILA: DOMENICA A PRETURO INTITOLAZIONE CAMPO SPORTIVO A STEFANO VITTORINI

L’AQUILA – Domenica 7 dicembre, alle ore10:30 in via del Cantarello a Preturo, si svolgerà la cerimonia di intitolazione del campo sportivo alla memoria di Stefano Vittorini, già consigliere, presidente del Consiglio comunale, assessore e vicesindaco al Comune dell’Aquila, padre del consigliere regionale e presidente commissione Bilancio, Livio Vittorini, di Fdi.

All’iniziativa parteciperanno il sindaco, Pierluigi Biondi, i sottosegretari Luigi D’Eramo e Fausta Bergamotto, i senatori Guido Liris e Etelwardo Sigismondi, l’assessore regionale allo sport Mario Quaglieri, il presidente del Consiglio Comunale Roberto Santangelo, l’assessore comunale allo sport Vito Colonna, il rettore dell’Università dell’Aquila Fabio Graziosi, sindaci e i presidenti del Consiglio comunale delle passate consigliature che hanno sottoscritto la richiesta di intitolazione dell’impianto sportivo alla memoria di Stefano Vittorini, sindaci del comprensorio e cittadini.