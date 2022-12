L’AQUILA: DOMENICA A TEATRO ZETA ANDRA’ IN SCENA “LA CONGIURA” DI SHAKESPEARE

L’AQUILA- Domenica 4 dicembre, alle ore 18, nel Cinema Teatro Zeta, Via Rodolfo Volpe, a Monticchio, sarà messa in scena “La congiura” di William Shakespeare, si tratta di un’opera di drammaturgia per la regia di Laura Angiulli.

“Ispirata in parte all’esposizione che ne fa Plutarco in “Vite parallele”, nell’opera di William Shakespeare l’immagine del grande Cesare, dell’infallibile condottiero” si legge in una nota, “si svuota di gloria e di potenza nelle notazioni volutamente malevole dei personaggi complementari, piuttosto che nella costruzione dell’immagine del personaggio stesso, rapidamente illustrato e portato a morte nello sviluppo dell’opera già nella prima parte del terzo atto”.

“Così che, di tutta funzionalità -al fine della congruenza della trama- risultano le circostanziate sue fragilità, citate con malcelata inimicizia dagli avversari, e protese allo svilimento della di lui figura”.