L’AQUILA: DOMENICA CELEBRAZIONI PER I 50 ANNI DI SACERDOZIO DEL CARDINALE PETROCCHI

L’AQUILA – Domenica prossima 1 ottobre la Chiesa Aquilana festeggerà il cinquantesimo di ordinazione presbiterale del Cardinale Giuseppe Petrocchi e il venticinquesimo di ordinazione episcopale.

Il Cardinale Petrocchi, infatti, originario di Ascoli Piceno, venne ordinato sacerdote il 14 settembre del 1973 dopo aver conseguito il baccalaureato in filosofia e la licenza in teologia dogmatica presso la Pontifica Università Lateranense, mentre era alunno del Pontifico Seminario Romano Maggiore.

Dopo gli studi teologici si è laureato anche in filosofia presso l’Università di Macerata e Psicologia presso l’Università La Sapienza di Roma. Rientrato in diocesi, oltre l’insegnamento di storia e filosofia nei Licei statali di Ascoli ha svolto il ministero di parroco e si è dedicato alla pastorale giovanile diocesana.

Il 20 settembre 1998, dopo la nomina da parte di papa Giovanni Paolo II, venne consacrato ad Ascoli Piceno Vescovo di Latina-Terracina-Sezze-Priverno, incarico che ha ricoperto fino al 8 giugno 2013 quando Papa Francesco lo ha nominato Arcivescovo Metropolita di L’Aquila e poi Cardinale. Dunque, oltre il giubileo d’oro sacerdotale e il giubileo d’argento episcopale il Cardinale Arcivescovo Giuseppe Petrocchi ricorderà anche il decimo anniversario della nomina a Pastore dell’Arcidiocesi Aquilana. L’appuntamento per tutti i fedeli è per domenica 1 ottobre alle ore 18 nella basilica di S. Maria di Collemaggio per la solenne celebrazione eucaristica presieduta proprio dall’Arcivescovo Petrocchi, da altri Vescovi della Conferenza Episcopale Abruzzese-Molisana (Ceam) di cui è Presidente e dal Clero diocesano.

Al termine della celebrazione sarà data lettura del messaggio augurale firmato da Papa Francesco e della bolla pontifica di nomina di Mons. Antonio D’Angelo ad Arcivescovo Coadiutore di L’Aquila. Successivamente il messaggio augurale del Sindaco Pierluigi Biondi. Per tale occasione le messe festive vespertine nel territorio urbano verranno sospese.