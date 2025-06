L’AQUILA: DOMENICA RIPRENDE LA RASSEGNA IL “GIARDINO LETTERARIO” CREATA DAL COMPIANTO CORRIERE

L’AQUILA – Domenica 29 giugno 2025 alle ore 17.30, Giustino Parisse, giornalista e scrittore, aprirà la XII rassegna culturale de “Il Giardino Letterario” a pochi giorni dalla salita al Cielo di Pasquale Corriere, instancabile e indimenticabile promotore di tantissime iniziative che sono state organizzate nel borgo San Pietro della Ienca, L’Aquila. Le volontà ultime di Pasquale sono state quelle di continuare con tutte le attività programmate e la nostra Associazione continuerà il suo lavoro, nel suo nome e nel suo ricordo.

Nell’incontro il giornalista illustrerà i suoi due ultimi lavori letterari “Edoardo Scarfoglio” e “L’assedio. Maggio 1423-Giugno 1424 Così L’Aquila sconfisse Braccio da Montone”. Nel primo libro racconta di Edoardo Scarfoglio, nato a Paganica (L’Aquila) nel 1860, che oltre ad essere ricordato come poeta e scrittore, è ricordato in particolare per avere fondato il quotidiano “Il Mattino” di Napoli. Il libro “L’assedio” è dedicato alla “guerra dell’Aquila” tra Fortebraccio da Montone e una lega militare composta da soldati del Regno di Napoli, Stati Pontificio, dai Visconti di Milano e dagli aquilani guidati da Antonuccio Camponeschi. All’incontro sarà presente Marina Marinucci, presidente dell’Ordine dei Giornalisti d’Abruzzo.

Nella stessa data sarà conferito il VII riconoscimento denominato “Il Giardino Letterario” a Egildo Biocca, ex gendarmeria vaticana e accompagnatore di Papa Giovanni Paolo II nelle sue uscite in montagna, consistente in un dipinto realizzato dall’artista Mirella Di Raffaele.

Una nuova grande stagione di attività di promozione culturale e sociale ma, anche, di promozione del territorio aquilano e del Gran Sasso.