L’AQUILA: DOMENICA TORNA MERCATO DI PIAZZA DUOMO, ACCOLTA RICHIESTA DELLA FIVA

L’AQUILA – Domenica prossima torna il mercato a piazza Duomo a L’Aquila. Le bancarelle dei commercianti animeranno il centro storico del capoluogo abruzzese, dalle 10:00 alle 19:00, con 20 stand ed espositori di prodotto tipici regionali su una superficie di 300 metri quadrati. Lo rendono noto il sindaco dell’Aquila, Pierluigi Biondi, e il vicesindaco e assessore al Commercio, Raffaele Daniele.

“Abbiamo accolto con favore l’iniziativa di Fiva Confcommercio dell’Aquila di ripristinare il mercato storico in piazza Duomo in via straordinaria per 7 domeniche, da settembre a novembre. L’iniziativa, che prenderà il via domenica prossima sarà replicata, infatti, anche il 23 e 30 ottobre e domenica 6, 13, 20 e 27 novembre, sempre negli stessi orari” dichiarano Biondi e Daniele.

“Ben vengano iniziative del genere nel cuore pulsante della città dell’Aquila per rilanciare il mercato storico cittadino e per contrastare in parte gli effetti negativi della crisi determinata dall’emergenza sanitaria, al fine di contribuire alla ripresa economica delle attività commerciali, ma anche per offrire maggiori attrazioni alle famiglie e ai turisti che visiteranno la città soprattutto nei fine settimana” commenta il presidente di Fiva Confcommercio dell’Aquila, Alberto Capretti.