L’AQUILA: DOMENICA TREKKING NEL COMPLESSO DI COLLEMAGGIO PER RIPERCORRERNE LA STORIA

L’AQUILA – Il complesso di Collemaggio è memoria imperdibile della comunità, è risorsa sanitaria sulla quale investire e non fuggire. L’Aquila Coraggiosa vuole raccontarne la storia attraverso la narrazione di coloro che all’interno dell’ex O.P. hanno operato ed operano.

“Un trekking per ripercorrere la storia che si è dipanata al suo interno in passato e per tracciare ciò che vogliamo che sia ancora questo luogo da proteggere e valorizzare, nel rispetto della sua destinazione sanitaria”. Racconteranno Sandro Sirolli, Antonella Mancusi, Emanuele Sirolli, Ugo Tobia, Antonello Bernardi, Alessandro Tettamenti, Alessia Moretti, Matteo De Marco, Rita Biamonti, Massimiliano Misiano. Saranno presenti la consigliera Simona Giannangeli ed il consigliere Lorenzo Rotellini. Coordinerà Giusi Pitari.