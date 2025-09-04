L’AQUILA: DONATE AL PRONTO SOCCORSO DEL SAN SALVATORE TRE POLTRONE SPECIALI A ROTELLE

L’AQUILA – Tre poltrone speciali a rotelle, attrezzate per le esigenze del pronto soccorso, sono state donate oggi all’ospedale dell’Aquila grazie alla sinergia tra l’associazione L’Aquila per la vita, il Rotary Club L’Aquila e la Maccarrone Libri. “Un gesto di vicinanza e grande sensibilità – afferma il dott. Angelo Flavio Mucciconi, primario del pronto soccorso – che ci fa sentire la vicinanza e l’affetto della città ai nostri pazienti”.

