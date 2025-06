L’AQUILA: DONATI DAL ROTARY CLUB OTTO TELEVISORI PER IL REPARTO DI CARDIOLOGIA

L’AQUILA -Consegnati questa mattina dai dirigenti del Rotary club L’Aquila 8 televisori al reparto di cardiologia dell’ospedale dell’Aquila diretto dal dott. Livio Giuliani. “Sette TV saranno installate in tutte le stanze di degenza del reparto di cardiologia – ha detto la presidente del club aquilano, Nicoletta Proietti – mentre uno schermo al plasma da 55 pollici servirà per le attività di aggiornamento professionale del personale del reparto stesso”. ” Un gesto di grande generosità – ha affermato il primario Giuliani – che renderà meno dura la permanenza in ospedale dei nostri pazienti. Il mio ringraziamento personale e quello di tutti i componenti del reparto va agli amici del Rotary club L’Aquila che hanno dimostrato sensibilità e alto senso civico”.

L’acquisto delle TV, tutte dotate anche di relative staffe per l’aggancio alle pareti, è frutto di una raccolta fondi effettuata nel corso di una cena medievale realizzata un mese fa dal Rotary club L’Aquila con la supervisione della presidente Proietti, famosa Nutrizionista.