L’AQUILA: DONATO UN DEFIBRILLATORE PER L’IMPIANTO SPORTIVO DI COPPITO

L’AQUILA – L’impianto sportivo “Ara Noa” della frazione aquilana di Coppito da oggi è dotato di un defibrillatore portatile.

Un obiettivo raggiunto grazie alla sinergia tra le associazioni Coppito Calcio, Ju Parchetto con Noi e Coppito Cuore e Anima.

Come si legge in una nota, la raccolta fondi, iniziata nel mese di agosto con un torneo di beneficenza organizzato da Ju Parchetto con Noi per festeggiare 10 anni di attività, è proseguita grazie all’impegno delle associazioni coppitane fino al raggiungimento dell’obiettivo prefissato.

“Ringraziamo l’associazione JPCN per la donazione e la collaborazione. Grazie poi a tutti i soci, dirigenti, calciatori e quanti hanno contribuito. Un grandissimo e importante risultato per la nostra struttura frequentata anche da tanti bambini della scuola calcio. L’invito rivolto a tutti è di seguirci e sostenerci”, dichiara Giuseppe Romano, presidente del Coppito Calcio dell’associazione Coppito Cuore e Anima.

“Ci tenevamo a portare avanti questa iniziativa che vuole essere anche un tributo a tutto il paese di Coppito. Sui campi dell’Ara Noa e tra le vie del paese siamo cresciuti individualmente e come gruppo. In occasione del nostro traguardo dei 10 anni di attività abbiamo voluto ricordare con amicizia e solidarietà da dove siamo partiti. Grazie a quanti hanno contribuito lo scorso 10 agosto e al consigliere comunale Alessandro Maccarone per aver facilitato l’acquisto del defibrillatore”, aggiunge Mirko Ludovisi, presidente dell’associazione Ju Parchetto con Noi.

Domani, domenica 3 novembre, alle ore 14:30, Coppito Calcio-United L’Aquila sarà la prima partita cardioprotetta giocata all’Ara Noa.