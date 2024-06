L’AQUILA: DONATO UN MEGA TELEVISORE DAGLI ALPINI IN CONGEDO ALLA FORESTERIA DEI TRAPIANTATI

L’AQUILA – Solidarietà. Alpini sempre in prima linea. Gli alpini del gruppo intitolato a Michele Jacobucci hanno fatto dono oggi di un mega televisore per la foresteria per pazienti trapiantati d’organo inaugurata tempo fa e gestita dall’Aquila per la vita, dalla Onlus Astra e dall’Antr (associazione nazionale trapiantati di rene).

“Il giorno dell’inaugurazione della foresteria – dice Alfonso Morelli, presidente del gruppo “Jacobucci” – notammo che la tv presente nella sala comune era troppo piccola. Il nostro direttivo non ha avuto dubbi e oggi abbiamo consegnato nelle mani dei responsabili della struttura un gran bel televisore”.

Alla sobria ma molto sentita cerimonia di consegna erano presenti, oltre a Morelli, il presidente della Antr, Maurizio Videtta, il presidente e il responsabile medico dell’Aquila per la vita, Giorgio Paravano e Paolo Aloisi, il direttore della chirurgia universitaria e blocco trapianti del nostro ospedale, Fabio Vistoli, Cinzia Guidotti, Concetta Amicarelli, Antonio Alfieri, Giovanni Di Domizio, Lamberto Scimia, Carlo Aternini, Fabrizio Marinelli, Corrado Marsili, Irene Centi.