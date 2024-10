L’AQUILA: DONAZIONE LIBRI A PRIMARIA DE AMICIS, IN RICORDO DELLA MAESTRA MARIA PIA DELLI FICORILLI

L’AQUILA – Il 20 gennaio scorso se ne andava Maria Pia Delli Ficorilli, storica maestra della scuola primaria De Amicis dell’Aquila. Aveva cresciuto generazioni di studenti come se fossero tutti suoi figli: premurosa e attenta, ha trasmesso ai suoi ragazzi la passione per lo studio e, in particolar modo, per la lettura e la scrittura.

I suoi alunni della 5′ F (quinquennio 1987/1992) vogliono così ricordarla, donando dei volumi alla scuola primaria De Amicis e lasciando una traccia, anche nei bambini di oggi, dell’amore per lo studio e per i libri che la maestra Maria Pia aveva contribuito a far crescere nei suoi ragazzi.

La scelta è ricaduta su un lungo elenco di albi illustrati con finalità educative, rivolti in particolar modo ai bambini delle prime classi della primaria.

La consegna avverrà, dopo una lettura ad alta voce a cura di Elisa della libreria Piripù, venerdì 4 ottobre alla presenza dei bambini della classe prima, nei locali della scuola primaria. Gli alunni della 5′ F ringraziano fin da ora il dirigente scolastico Di Mascio per la collaborazione fattiva e per averli aiutati a ricordare così la loro cara maestra.