L’AQUILA: DONAZIONI DAL MONDO DELL’EDILIZIA PER IL PRONTO SOCCORSO E RADIOLOGIA DEL SAN SALVATORE

L’AQUILA – Un gesto sentito di solidarietà a sostegno della sanità pubblica. Anche quest’anno il mondo dell’edilizia aquilana ha scelto di essere vicino all’ospedale San Salvatore, con donazioni destinate al Pronto Soccorso e al reparto di Radiologia, grazie alla collaborazione tra il Formedil L’Aquila, la Cassa Edile e l’associazione “L’Aquila per la Vita”.

Nel corso dell’iniziativa, tenutasi stamani nella sede del Formedil L’Aquila, sono state donate attrezzature sanitarie fondamentali per migliorare la sicurezza e l’assistenza ai pazienti, tra cui una poltrona sanitaria per i prelievi e la gestione delle emergenze, un armadio multifunzione per il Pronto soccorso e nuovi strumenti tecnologici destinati alla Radiologia.

Donazioni che vanno ad aggiungersi a quelle già effettuate negli anni scorsi dall’associazione L’Aquila per la Vita, come sedie a rotelle, poltrone per i pazienti e un videolaringoscopio, oggi in dotazione stabile al Pronto soccorso.

Un’iniziativa nata dall’impegno diretto dei dipendenti e dei collaboratori degli enti coinvolti, che hanno contribuito in modo volontario alla raccolta delle risorse necessarie.

Durante l’incontro è stato sottolineato come la sicurezza, tema centrale per il settore delle costruzioni, trovi una naturale continuità anche nella prevenzione sanitaria e nel miglioramento delle condizioni di lavoro del personale medico e infermieristico. Le nuove attrezzature consentiranno infatti di operare in maggiore sicurezza, riducendo i rischi per operatori e pazienti, e di rendere più confortevoli gli spazi di attesa e cura.

L’evento ha rappresentato anche il momento di passaggio istituzionale per Formedil L’Aquila, che ha recentemente rinnovato la propria governance. In perfetto stile natalizio, accanto agli auguri, è stato ribadito l’impegno dell’ente, oggi rinnovato anche nel nome, a continuare a investire sulla formazione, sulla sicurezza nei cantieri e sulla responsabilità sociale, rafforzando il legame con il territorio e con le sue istituzioni.

Il presidente uscente, Sergio Palombizio, salutando tutti i presenti ha “passato la palla” al neoeletto Angelo Palombizio. Presente anche il neoeletto presidente di Ance L’Aquila, Pierluigi Frezza che ha parlato della formazione come il primo dei punti cardine del suo mandato. Tra gli ospiti, anche gli assessori Roberto Tinari e Fabrizio Taranta, il consigliere comunale Livio Vittorini, il presidente di Confartigianato L’Aquila, Angelo Taffo, e il presidente di L’Aquila per la Vita, Giorgio Paravano.

Apprezzata la presenza delle ragazze e dei ragazzi dell’Istituto Alberghiero Colecchi dell’Aquila che hanno allietato i presenti con un buffet a regola d’arte.