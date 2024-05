L’AQUILA – “Per L’Aquila e l’Abruzzo, la Banca degli occhi di L’Aquila è il Centro di Riferimento Regionale, è un onore poter ospitare i vertici della Sibo e del Centro nazionale Trapianti grazie ai quali negli ultimi venti anni è stata costruita una rete importante che tutti dobbiamo essere in grado di alimentare con una maggiore sensibilizzazione alle donazioni”.

Così il direttore della Banca degli occhi dell’Aquila, Germano Genitti, primario del reparto di Oculistica dell’ospedale San Salvatore dell’Aquila, già vice presidente Sibo (attualmente è consigliere), alla vigilia del sedicesimo corso nazionale dal titolo “Sibo 2024: persone, innovazione e chirurgia”, in programma domani, sabato 18 maggio, all’Aquila.

L’evento, che si terrà nel centro congressi “Luigi Zordan ” della Università degli studi dell’Aquila, è promosso dalla Società italiana delle banche degli occhi (Sibo) a cui hanno aderito tutte e 12 le strutture presenti sul territorio italiano; interverranno, tra gli altri, il presidente della Sibo, Diego Ponzin, e il direttore del Centro nazionale Trapianti, Giuseppe Feltrin.

Sarà l’occasione per fare il punto sulle donazioni e i trapianti di cornee in Italia e, nello stesso tempo, un approfondito aggiornamento sulle più recenti innovazioni in tema di eye-banking e di chirurgia della cornea: tutto ciò alla presenza dei nomi più importanti del panorama nazionale del comparto.

All’evento parteciperanno 34 relatori ed oltre 100 partecipanti e permetterà dunque ai professionisti di avere un quadro chiaro e attuale in tema di donazione e trapianto di cornea.

Questa sera, all’Emiciclo, sede del Consiglio regionale, si terrà un prologo con una visita al Palazzo e poi una conviviale.

IL PROGRAMMA