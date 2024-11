L’AQUILA: DONNA ADOTTATA TANTI ANNI FA VUOLE INCONTRARE LA FAMIGLIA DEL FRATELLO SCOMPARSO

L’AQUILA – “Ciao a tutti mi chiamo Nadia e sono stata adottata: per mezzo di una istanza ho trovato la mia mamma biologica che si chiamava Nella Iannella nata all’Aquila 07/02/ 1923 e che purtroppo è morta giovane il 23/08/1977. Ho trovato una sorella da pochi giorni e sono venuta a sapere che ho avuto anche un fratello un po’ più grande di me. Purtroppo non è più con noi non so niente di lui solo che si chiamava Giovanni Iannella morto nel 2017 “. Questo l’appello di una aquilana che chiede aiuto al popolo di facebook.

“Vorrei tanto trovare la famiglia di lui”, precisa, “la moglie o i figli, non so se abitava all’Aquila oppure in qualche paesino vicino. Per piacere se mi potete aiutare io non voglio niente ma solo sapere un po’ delle mie origini, grazie di cuore”.