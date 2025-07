L’AQUILA: DONNA CHIUSA MEZZORA NELL’ASCENSORE IN TILT DI UN’ABITAZIONE POPOLARE A CANSATESSA

L’AQUILA – Una donna è rimasta chiusa un paio di giorni fa nell’ascensore in tilt in una casa Ater nella frazione aquilana di Cansatessa. L’episodio si è verificato l’altra mattina e solo l’arrivo di un tecnico ha posto fine al disservizio e la donna, che era rimasta dentro con la spesa, è stata liberata senza conseguenze fisiche. L’ascensore non dà molte garanzie visto che per una riparazione definitiva serve un nuovo pezzo per cui, al momento, pur se funzionante, è poco prudente usarlo potendone fare a meno. Anche se si è appreso che nella palazzina ci vive anche una persona lievemente disabile.

Nella zona, come segnalano i residenti, ci sono anche altri problemi come quello dello sfalcio dell’erba nelle aree circostanti dove sono stati notati anche alcuni rettili.

Il problema degli ascensori bloccati è abbastanza comune visto che i vigili del fuoco, nei giorni scorsi, hanno eseguito degli interventi in via Monte Caticchio e in via del Salice nella frazione di Tempera.