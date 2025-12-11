L’AQUILA: DONNA INVESTITA LUNGO VIALE DELLA CROCE ROSSA

L’AQUILA – Attimi di paura in tarda serata lungo Viale della Croce Rossa all’Aquila dove una donna, di circa 60 anni, è stata investita da un’auto.
Subito soccorsa dal personale del 118 è stata trasportata all’ospedale “San Salvatore” dell’Aquila. Secondo quanto appreso, non sarebbe in gravi condizioni.
Ad allertare i sanitari il conducente dell’auto, che si è fermato a prestare soccorso.
Sulle dinamiche sono in corso accertamenti delle forze dell’ordine.
