L’AQUILA: DONNA INVESTITA LUNGO VIALE DELLA CROCE ROSSA

11 Dicembre 2025 19:39

L'Aquila - Cronaca

L’AQUILA – Attimi di paura in tarda serata lungo Viale della Croce Rossa all’Aquila dove una donna, di circa 60 anni, è stata investita da un’auto.

Subito soccorsa dal personale del 118 è stata trasportata all’ospedale “San Salvatore” dell’Aquila. Secondo quanto appreso, non sarebbe in gravi condizioni.





Ad allertare i sanitari il conducente dell’auto, che si è fermato a prestare soccorso.

Sulle dinamiche sono in corso accertamenti delle forze dell’ordine.

