L’AQUILA, DONNA INVESTITA VICINO ALL’OSPEDALE: FRATTURA DEL FEMORE

L’AQUILA – Investita da un’auto vicino all’ospedale: è successo nella tarda mattinata di ieri all’Aquila. La donna, 77 anni, è stata trasportata subito in ambulanza al pronto soccorso del San Salvatore, dove è stata trattenuta per accertamenti. La donna ha riportato la frattura del femore, scongiurate conseguenze più gravi. Ancora in corso di accertamento, spiega Il Centro, le dinamiche dell’incidente, avvenuto in corrispondenza della sede della Direzione regionale dell’Inail. La donna è stata subito soccorsa dall’automobilista e da alcuni passanti.

