L’AQUILA: DONNA RAPINATA E VIOLENTATA, OTTO ANNI DI RECLUSIONE A UNO STRANIERO

L’AQUILA – Il tribunale dell’Aquila, presieduto da Giuseppe Romano Gargarella, ha condannato Gibril Sanneh, a una pena di otto anni di reclusione e 3mila euro di multa per rapina aggravata e violenza sessuale su una donna.

Questi i fatti. La donna, di notte, prima di rientrare a casa, fu aggredita dall’imputato che le tappò la bocca con una mano in modo da non potere chiedere aiuto. Poi la ha spinta all’interno di un’abitazione diruta lì di fianco, in modo che nessuno potesse sentire quanto stava succedendo. C’è stata la richiesta di denaro, subito consegnato allo straniero nella speranza che si dileguasse subito dopo aver ottenuto quanto richiesto. Come se non bastasse la donna è stata anche palpeggiata ma la vittima è stata capace di reagire e di liberarsi potendo anche imprimersi nella mente i tratti dell’uomo prima di fuggire.

Il successivo riconoscimento fotografico da parte della donna ha permesso di arrivare alla pesante condanna dello straniero per fatti risalenti al 2017. Probabile ricorso in appello.