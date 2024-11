L’AQUILA: DONNA SCIVOLA SU RAMI CADUTI A TERRA DOPO IL MALTEMPO IN VIA ROCCO CARABBA

L’AQUILA – Una donna che stava portando il cane a spasso in via Rocco Carabba all’Aquila è caduta a terra a causa di lunghi rami che erano finiti sul marciapiede dopo le piogge e il vento forte di questi giorni e non erano mai stati rimossi. La signora, comunque sta bene.

Poi, grazie all’intervento di Asm e l’interessamento del Nue della sala operativa e degli agenti della polizia locale, sono state rimosse quelle parti di vegetazione che stavano ingombrando il marciapiede risultando pericolose per i numerosi passanti. (g.g.)