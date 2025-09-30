L’AQUILA: DONNA TROVATA SENZA VITA IN STRADA A MONTICCHIO

L’AQUILA – Tragico rinvenimento nella tarda mattina di oggi nella frazione aquilana di Monticchio dove una donna di 65 anni, Fiorella Nardecchia, è stata trovata senza vita, riversa a terra, in strada.

Secondo le prime informazioni la donna, infermiera in servizio all’ospedale “San Salvatore” del capoluogo regionale, si sarebbe accasciata a terra dopo essere scesa dall’auto. Al momento, l’ipotesi più accreditata è quella di un malore.

A lanciare l’allarme sono stati alcuni passanti che hanno immediatamente allertato soccorsi e forze dell’ordine.

Sul posto sono subito arrivati gli agenti della polizia municipale e l’ambulanza del 118 con i soccorritori che però non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso.