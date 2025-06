L’AQUILA: DOPO 46 ANNI SI RITROVANO I “MITICI GEOMETRI DEL QUINTO A”

L’AQUILA – Un incontro speciale a pranzo, fatto di sorrisi, abbracci e tanti ricordi condivisi, quello che ha riunito i “mitici Geometri del Quinto A” dell’Aquila, dopo ben 46 anni dal diploma.

“Un momento atteso da tempo, nato dalla voglia di ritrovarsi e rivivere insieme un pezzo di vita che ha lasciato un segno profondo in ognuno di loro”, scrivono in una nota inviata ad AbruzzoWeb.

All’appello hanno risposto: Pierluigi Elia, Enrico Zecca, Piero Scarsella, Claudio Marcolli, Osvaldo Zarivi, Berardino Tarquini, Antonio Scarsella, Ugo Sacco, Domenico Ciotti, Florindo Fedele, Domenico Ciocca e Sigilfredo Riga.

“Qualcuno non ha potuto esserci per impegni o motivi personali, ma il pensiero è andato anche a chi era assente, con l’augurio sincero di potersi ritrovare tutti alla prossima occasione. Tra aneddoti divertenti, foto d’epoca e battute come ai vecchi tempi, l’emozione ha avuto il sopravvento, ricordando a tutti quanto sia bello ritrovarsi dopo tanto tempo, come se non fosse passato un giorno”.

“Con l’augurio di rivederci presto e di essere ancora più numerosi. Perché certe amicizie, semplicemente, non finiscono mai”.