L’AQUILA: DOPO LE POLEMICHE, OPERAI IN AZIONE PER RIPULIRE PORTICI DI SAN BERNARDINO

L’AQUILA – Da questa mattina all’alba sono al lavoro operai comunali e Asm per lavare i portici di San Bernardino.

“La migliore pulizia, però, è non sporcare. L’Aquila è casa nostra, dobbiamo averne cura”, commenta il sindaco dell’Aquila Pierluigi Biondi, di Fdi.

Le condizioni di estrema sporcizia dei portici, aveva nei giorni scorsi destato forti polemiche.

Commenta dall’opposizione Enrico Verini consigliere comunale Azione con Calenda, che da giorni sollecita interventi.

“Finalmente la pulizia dei portici, effettuata stamattina. Quello che dovrebbe essere ordinario si fa, dopo pressione, in maniera straordinaria. Va capito perché non accade che la pulizia ci sia con cadenza regolare. E per capirlo farò accesso agli atti per acquisire il contratto di servizio che lega il Comune dell’Aquila all’Asm approvato nella scorsa consilitura”.

“In questo documento c’è scritto cosa deve fare l’ASM e quanto, per ogni singola attività, il Comune si impegna a pagarle, anno per anno. Lì vedrò se c’è l’obbligo per ASM di pulire e quindi la responsabilità è sua perché non lo fa, oppure non è stata prevista attività. In questo caso, proporrò una immediata modifica del contratto tra comune e ASM, includendo la pulizia a cadenza regolare dei portici”, conclude nel suo post su fb.