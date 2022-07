L’AQUILA: DOPO NOMINE IN GIUNTA ATTESA PER LE DELEGHE. SURROGHE, ECCO CHI ENTRA IN CONSIGLIO

L’AQUILA – Trovata ieri sera la quadra per la formazione della Giunta comunale che lunedì prossimo si presenterà alla città dell’Aquila, si attende ora la distribuzione delle deleghe, altro ostico scoglio per il definitivo assetto della squadra di governo guidata dal rieletto sindaco Pierluigi Biondi. Molto dipenderà per gli equilibri della maggioranza, il peso di ciascuna di essa, a cominciare ad esempio da quella al Bilancio, ai Lavori pubblici, o anche alla Cultura.

La quadra è stata trovata grazie all’ingresso dell’ex dirigente comunale Paola Giuliani, tecnico di area centrodestra, che andrà quel nono posto che tanti problemi ha creato

La Giunta del Biondi bis sarà quindi così composta: tre posti per Fratelli d’Italia, con Raffaele Daniele, ex vicesindaco, Vito Colonna, ex assessore, ed Ersilia Lancia, ex capogruppo. tre posti per la Lega, con Francesco De Santis, ex capogruppo, Fabrizio Taranta, ex assessore; Laura Cucchiarella, 1 posto per L’Aquila futura, assessore esterno, e un posto per Forza Italia, con il presidente del Consiglio uscente Roberto Tinari

Nuovo presidente del consiglio comunale Roberto Santangelo, vice presidente del Consiglio regionale, di L’Aquila Futura, il più votato in assoluto.

La questione riguardava in particolare l’ultima delle quattro quote rosa per le quali inizialmente si era pensato ad una donna dell’Aquila al centro, lista che fa capo al senatore Gaetano Quagliariello e che ha eletto i consiglieri Daniele D’Angelo, detto Parkeller, e Stefano Flamini. A minare la stabilità del centrodestra l’assessorato negato a D’Angelo a favore di una donna, circostanza che ha spinto L’Aquila al centro ad abbandonare rifiutando altri ruoli. Contestando anche il fatto cche la giunta con sei assessori di Fdi e Lega, è troppo sbilanciata a destra.

A dirimere la questione la scelta di Giuliani, dirigente comunale andata in pensione lo scorso anno, che vanta un’esperienza professionale di quasi 40 anni.

Per ogni assessore subentrerà un surrogato, tra i primi dei non eletti.

Questo è dunque il nuovo assetto del consiglio: per Fratelli d’Italia, sette consiglieri, entrano Claudia Pagliariccio, Maura Castellani e Tiziana Del Beato, che siederanno al fianco di Livio Vittorini, Katia Persichetti, Silvia D’Angelo e Leonardo Scimia.

Per la Lega entrano in consiglio, Daniela Bontempo, Gianluca Marinelli e Alessandro Maccarone, a cui si aggiunge Daniele Ferella, per un totale di 4 consiglieri.

Per L’Aquila Futura entra direttamente in giunta la non eletta Manuela Tursini, e in consiglio restano il presidente dell’assise Roberto Santangelo, Laura Cococcetta e Guglielmo Santella, senza nessuna surroga.

Per Forza Italia entra Gloria Nardecchia, che affiancherà Maria Luisa Ianni.

Nessuna variazione per i gruppi di L’Aquila al centro e Civici e Indipendenti per Biondi, che non hanno avuto assessori, e in consiglio saranno rappresentati rispettivamente da Daniele D’Angelo e Stefano Flamini e da Fabio Frullo e Luigi Faccia.