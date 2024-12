L’AQUILA: DOPPIO APPUNTAMENTO DELLA COMPAGNIA DEI POETI NEL CENTRO POLIFUNZIONALE A CESE DI PRETURO

L’AQUILA – Doppio appuntamento a chiusura del 2024 per il Centro Polifunzionale A.C.A con la Compagnia dei Poeti dell’Aquila e Daimon Edizioni. Domani 28 dicembre presso il Centro Polifunzionale A.C.A. in via Vittorio De Sica a Cese di Preturo, all’Aquila, si terrà infatti alle ore 17 la presentazione dell’ultimo libro di Valter Marcone, edito da Daimon Edizioni, dal titolo “Venne tra i suoi. Suggestioni natalizie”.

Marcone, scrittore, poeta e fondatore con la poetessa Alessandra Prospero della Compagnia dei Poeti dell’Aquila, in questo 2024 ha pubblicato due libri e l’ultimo è dedicato alle citazioni poetiche e letterarie del Natale. Un libro prezioso che riprende gli scritti di Marcone sul tema e che riscopre la tradizione. Sarà accompagnato nella presentazione dal Presidente del CSA4 Preturo, Fulgo Graziosi, e dallo scrittore Federico Del Monaco.

A seguire si terrà il consueto reading natalizio della Compagnia dei Poeti dell’Aquila, che ogni anno riserva al suo pubblico una lettura a tema, a ingresso libero.

Parteciperanno i poeti: Carlo Carducci, Violeta Cojocaru, Carmela de Felice, Federico Del Monaco, Giuliana Cicchetti Navarra, Antonio Fasulo, Daniele Funaro, Emanuela Gentilini, Luciano Giovannini, Valter Marcone, Patrizia Pietropaoli, Roberta Placida, Giuliana Prescenzo, Lina Ricci e Anna Maria Rita Tinari.

Condurrà l’evento la fondatrice e coordinatrice della Compagnia, Alessandra Prospero.